В Киеве не скрывают: военная база в Закарпатье заставит украинизироваться местных венгров

Украина обвиняет Венгрию в посягательстве на территорию «Незалежной».

Напомним, Украина собирается возобновить работу военной части в городе Берегово в Закарпатской области. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы Киева, заявив, что возрождение военной части в городе, 48% населения которого – венгры, является провокацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возмущение венгерской стороны поспешили прокомментировать на Украине. Здесь утверждают, что военный батальон необходим из-за угроз территориальной целостности страны. А в протестах Будапешта узрели очередную «зраду»: «Своими заявлениями Венгрия играет на руку России»,– сообщил заместитель главы МИД Украины Василь Боднар.

Представители президентской партии «Блок Петра Порошенко» не советуют Будапешту лезть в дела Киева и откровенно обещают заставить венгров говорить на «мове»: «Не дело Венгрии обсуждать, где Украине размещать наши вооруженные силы, тем более что ранее они там (в Берегово – прим. НД) базировались. Это возмущение только демонстрирует правильность нашей позиции. Мы не можем допустить расчленения Украины. И если у венгров есть намерение сделать Берегово своим форпостом на Украине и воспользоваться тем, что в этих регионах стали забывать украинский язык, то мы вернем их информационно и законодательно в украинское поле», – цитирует «Коммерсант» свой источник.

Как сообщал «Новый День», в сентябре прошлого года Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева из-за скандального закона «Об образовании». А уже в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО.

Сиярто регулярно критикует Украину за жестокие атаки на национальные меньшинства. Он подчеркивает, что серия «нападок», например, на венгров, проживающих в «Незалежной», началась именно со скандального закона «Об образовании», а продолжилась поджогом штаб-квартиры общества венгерской культуры Закарпатья.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.03.18

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