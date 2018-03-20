Очередной скандал: Украина пугает Венгрию военными

Украина собирается возобновить работу военной части в городе Берегово в Закарпатской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы Киева. По его словам, «Незалежная», несмотря на устные обещания, не гарантирует соблюдение прав национальных меньшинств, живущих на Украине. Он подчеркнул, что возрождение работы военной части в городе Берегово, в котором 48% населения – венгры, является провокацией. Между тем, в министерстве обороны Украины заявили: размещение в городе батальона численностью около 800 человек – этот шаг, связанный с необходимостью защиты территориальной целостности страны.

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву. Это является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого», – цитирует «Hirado.hu» Сиярто.

Как сообщал «Новый День», что в последнее время отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева из-за закона «Об образовании». А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. То, что у Украины практически не осталось «друзей», констатируют и деятели «Незалежной», однако киевский режим не спешит менять свою политику. Напомним, ранее Сиярто раскритиковал Украину за жестокие атаки на национальные меньшинства. Он подчеркивает, что серия «нападок», например, на венгров, проживающих в «Незалежной», началась именно со скандального закона «Об образовании», а продолжилась поджогом штаб-квартиры общества венгерской культуры Закарпатья.

Закарпатье, Анастасия Зук

Закарпатье. Другие новости 20.03.18

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