МИД Венгрии: Украина бьет Европу в спину

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто раскритиковал Украину, наносящую удары в спины своих союзников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам дипломата, на Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. Он подчеркивает, что серия «нападок», например, на венгров, проживающих в «Незалежной», началась именно со скандального закона «Об образовании», а продолжилась поджогом штаб-квартиры общества венгерской культуры Закарпатья.

«Украинское правительство поставило перед собой две националистические цели: одна – запретить меньшинствам обучаться на родном языке, а другая – не дать им говорить на их родном языке», – считает Сиярто. Он отметил, что подобную политику не может применять государство, которое руководствуется нормами законов.

«Украина ждет от стран Европы солидарности и в тоже время бьет их в спину жесткими мерами», – заявил венгерский министр и добавил, что пока права национальных меньшинств Украины не будут должным образом восстановлены, то нельзя воспринимать «Незалежную», как страну, которая хочет наладить тесные связи с ЕС и НАТО.

Напомним, что в последнее время отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева из-за закона «Об образовании». А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. То, что у Украины практически не осталось «друзей», констатируют и деятели «Незалежной», однако киевский режим не спешит менять свою политику. Так, принятие закона «Об образовании» рассорило Украину с Польшей и Румынией. Разногласия с Польшей дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, а украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» земли «Незалежной». Отношения со Словакией начали портиться еще в 2015 году: камнем преткновения стал газовый вопрос.

Удалось вывести из себя и Белоруссию – причиной стала разработанная Украиной резолюция о правах человека в Крыму, которую белорусы не поддержали.

В начале февраля началось «наступление» на Молдавию: посольство Украины в Молдавии возмутилось, что молдавские СМИ называют Крым российским или «спорной территорией» и направило Координационному совету по вопросам телевидения и радио Молдавии официальное обращение, потребовав называть Крым украинским. Между тем, президент страны Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.03.18

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