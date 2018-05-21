Венгрия жалуется на Украину в НАТО

Будапешт принял «Меморандум защиты закарпатских венгров», живущих на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», венгерское правительство в очередной раз раскритиковало ситуацию с соблюдением на Украине прав национальных меньшинств. Будапешт в ответ на скандальный закон «Об образовании», принятый Киевом, 20 мая подписал документ о защите закарпатских венгров и направил его всем странам-членам Североатлантического Альянса (НАТО).

В меморандуме Венгрия просит НАТО встать на защиту закарпатских венгров и учесть «проблемы меньшинств на Украине, связанные с украинскими законами», а также напомнила, что «Незалежная» не только не решает проблемы венгров, но и все больше их притесняет.

Напомним, отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры.

Языковой закон рассорил Украину не только с Венгрией, но и с Польшей и Румынией. Разногласия с Варшавой дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, а украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» кусок земли у «Незалежной».

Будапешт, Анастасия Зук

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