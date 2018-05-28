Польша предложила НАТО вмешаться в конфликт Венгрии и Украины

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу вмешаться в конфликт Венгрии и Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники сессии парламентской ассамблеи НАТО подняли вопрос о том, что Будапешт неоднократно блокировал проведение комиссии «Украина-НАТО» из-за несоблюдения прав венгерского меньшинства в «Незалежной».

По словам польского дипломата, он лично обсудил данную ситуацию с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и намерен в дальнейшем встретиться с главой дипломатического ведомства Украины Павлом Климкиным. Между тем, он считает, что конфликт может разрешиться, только если в него вмешаются третья сторона.

«Было бы полезным привлечение третьей стороны, например, генерального секретаря НАТО. Я думаю, что у него есть определенные инструменты для разрешения этих вопросов», – заявил Чапутович и добавил, что спор между Киевом и Будапештом – «семейная ссора».

Как сообщал «Новый День», отношение Киева и Будапешта значительно ухудшились: в сентябре Венгрия заявила, что будет блокировать все международные инициативы Киева. А в феврале Будапешт наложил вето на проведение комиссии по обороне Украина – НАТО. Уже в марте разгорелся новый скандал: Киев собрался возобновить работу военной части в Закарпатской области в городе Берегово, в котором большинство населения – венгры. В мае Будапешт принял «Меморандум защиты закарпатских венгров», живущих на Украине, в ответ на скандальный закон «Об образовании», принятый Киевом.

Отметим, языковой закон рассорил Украину не только с Венгрией, но и с Польшей и Румынией. Разногласия с Варшавой дошли до стадии официального противостояния: поляки приняли закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, а украинцы заявили, что соседи собираются «откусить» кусок земли у «Незалежной».

Варшава, Анастасия Зук

Варшава. Другие новости 28.05.18

Крым будет задействован в уникальных тактических учениях. / Европейская пресса: Крым все больше превращается в неприступную крепость. / В центре Симферополя готовится захват диверсантов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»