В партии «Батькивщина» признали Крым российским (ФОТО)

В газете партии «Батькивщина», которую возглавляет народный депутат Юлия Тимошенко, опубликовали карту Украины без Крыма и части Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», картой без полуострова и с урезанным Донбассом проиллюстрирована статья об электоральных предпочтениях украинцев.

«Крым для «Батькивщины» Юлии Владимировны – это Россия. Не удивительно, потому что несколько недель назад она смеялась вместе с российским послом над каким-то шуткой, а потом ее не было на голосовании о признании России страной агрессором. Сегодня стало известно, что Тимошенко через Медведчука передала поздравления Владимиру Путину с его «победой», в том числе в Крыму», – написал на своей странице украинский блогер Мирослав Олешко.

Одни комментаторы предположили: полуостров и Донбасс не нанесены на карту, так как в этих регионах не проводилось социологическое исследование. Другие же отмечают, что Крым и ДНР есть на карте, но обозначены иным цветом – светло серым, практически незаметным.

Напомним, ранее два украинских телеканала показали карту Украины без Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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