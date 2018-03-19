Заговор: сразу два украинских телеканала показали карту Украины без Крыма

Два украинских телеканала показали карту Украины без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился 16 марта: в программе «Холостяк» появилось графическое изображение карты Украины без полуострова.

Руководство телеканала заявило: «Данное изображение является неприятной технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ». И пообещало провести служебное расследование, сделать «кадровые выводы и решения».

В тот же день карту Украины без Крыма показал своим зрителями телеканал UA:Перший.

Руководство компании тоже сослалось на технические неполадки, рассказав о том, с какими сложностями из многочисленных элементов создается «картинка», которую зритель воспринимает как единое целое.

В правительстве «Незалежной» усмотрели в подобных «технических ошибках» заговор: «Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, то это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа, – заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. – Я не верю в такие технические ошибки».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.03.18

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