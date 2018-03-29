На Украине решили не наказывать свои телеканалы за «заговор» по Крыму

Украинским телеканалам удалось избежать наказания и проверок за показ в эфире карты Украины без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Нацсовет «Незалежной» по вопросам телевидения и культуры.

Напомним, карту Украины без Крыма продемонстрировали телеканалы СТБ и «UA: Первый» 16 марта. Разразился скандал. В руководстве каналов заявили о технических неполадках, однако в правительстве усмотрели самый настоящий заговор. Вице-премьер «Незалежной» Вячеслав Кириленко посчитал, что показ карты в таком виде был «чьей-то целенаправленной работой» накануне президентских выборов в России.

«Состоялась дискуссия, в ходе которой телеканалам удалось доказать позицию, что это была техническая ошибка. Специалисты, причастные к ошибке, были наказаны. На СТБ был уволен человек, на «UA: Первый» четыре специалиста получили выговоры», – цитируют украинские СМИ член Нацсовета Сергея Костинского.

При этом он пригрозил другим телеканалам, посоветовав быть более осторожными, предположив, что больше таких поблажек может и не быть. Костинский подчеркнул, что сам на заседании совета настаивал на жестком вердикте по отношению к СТБ и «UA: Первый», но этот вариант не поддержало большинство.

«Было важно назначить проверки, потому что Крым – это такой вопрос, через который нельзя переступать. Но я рассматриваю это в более глобальном дискурсе. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия была значимой. То, что проверка не состоялась, еще не значит, что ее не будет в отношении других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма», – считает член совета.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 29.03.18

На Украине переименовывают улицы в честь российских регионов. / Дорожные «пробки» в Симферополе устранят вместе с маршрутками. / Наконец-то: МИД РФ потребовал от Украины вернуть захваченный сейнер с экипажем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»