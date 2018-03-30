На Украине за российские фильмы наказывают жестче, чем за российский Крым

Показать российский фильм на Украине оказалось гораздо большим преступлением, чем продемонстрировать карту страны без Крыма.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания внепланово проверит телеканал «1+1» из-за трансляции фильма «Служебный роман». Проверку назначили, так как актриса Алиса Фрейндлих, исполнившая в кинокартине одну из главных ролей, внесена в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, фильм показали дважды: 8 и 10 марта.
«Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», – сообщили в пресс-службе Нацсовета.
Напомним, Украинским телеканалам удалось избежать наказания и проверок за показ в эфире карты Украины без Крыма.
Киев, Анастасия Зук
Киев. Другие новости 30.03.18
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