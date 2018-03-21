Россия не заметит, а Украина обнищает – договор об экономических отношениях разорван

Украина официально разорвала экономические отношения с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабинет министров «Незалежной» единогласно одобрил денонсацию программы экономического сотрудничества с Россией. По мнению крымских экспертов, разрыв договоренностей, подписанных в 2011 году, не навредит России, а только отразится на экономике «Незалежной».

«Для республики Крым и Российской Федерации это ничего не значит. Просто власти Украины продолжают делать все, чтобы ухудшить жизнь в своей стране, абсолютно не думая о последствиях, поэтому пострадает только Украина, ее же граждане, которые находятся на грани нищеты. Это продолжение пути в никуда», – рассказал РИА «Новый День» экономист, председатель регионального отделения КФО «Ассоциации молодых предпринимателей России» Дмитрий Филоненко.

Уполномоченный по правам предпринимателей по Крыму Светлана Лужецкая также отмечает, что в отличие от Украины Россия развивается, поэтому опасаться экономических последствий не стоит: «У нас все хорошо, мы развиваемся, экономические показатели у нас растут. Я думаю, что крымский бизнес никак не связан с Украиной и на наших предпринимателях это никак не отразится», – заявила РИА «Новый День» бизнес-омбудсмен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркивает, что разрыв экономических отношений – это не первое и не последнее действие, которое Украина предпринимает себе в ущерб, из-за зависимости от западных спонсоров. «Украина сегодня политически в лице своего руководства заинтересована во враждебных отношениях с Россией, только это и является главной ее функцией с точки зрения определенных кругов на Западе, которые сделали на это ставку. Поэтому организовали все то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнерства исключительно для того, чтобы отколоть значимые «куски» общего евразийского пространства от России, от ее инициатив по интеграции», – цитирует «RT» Затулина. По его словам, подобные решения принимают люди, принадлежащие душой и телом антироссийскому курсу, которые попросту боятся, что если снизят накал, то это обернется для них потерей места в политической истории «Незалежной».

Отметим, что ранее на Украине заявили о желании разорвать с РФ дипломатические отношения, но спустя время передумали: «Время не пришло». Изменили в «Незалежной» и отношение к выборам президента РФ: если раньше правительство Укрианы собиралось объявить их нелегитимными, то теперь МИД предлагает депутатам Рады не голосовать за соответствующее постановление, а рекомендует не признавать выборы только на территории Крыма, так как абсолютное непризнание грозит «Незалежной» политическими последствиями.

Киев, Анастасия Зук

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