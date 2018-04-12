На Украине признали: без России не выжить

Разрыв дипломатических отношений с Россией станет критическим для Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его словам, желание Украины денонсировать договор с РФ о дипломатических отношениях будет выстрелом в ногу для инициатора. Он отмечает, что в последние годы, украинская экономика попросту выживает за счет взаимной торговли с Россией, а за разрывом последуют серьезные последствия.

«Если дальше мы пойдем по этому пути, то однозначно будет долгосрочный разрыв этих связей. И на каком-то этапе это приведет к серьезным осложнениям. Думаю, что в нынешнем случае нужно балансировать между тем, что является важным с точки зрения внутренней политики – это стабильность и ощущение граждан Украины, что они живут в государстве, которое, все же, двигается по пути постепенного экономического роста, или же, исходя из так называемых принципиальных позиций, стрелять себе в ногу», – цитирует Грищенко «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», ранее на Украине заявили о желании разорвать с РФ дипломатические отношения, но спустя время передумали: «Время не пришло». Позже в МИД «Незалежной» заявили, что договор о дружбе Украины с Россией все же необходимо пересмотреть.

Напомним, Украина в марте официально разорвала экономические отношения с РФ. Эксперты подчеркивают, что расторжение договоренностей, подписанных в 2011 году, не навредит России, а только отразится на экономике «Незалежной».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.04.18

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