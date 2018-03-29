МИД «Незалежной» предлагает заключить новый договор о дружбе с «агрессором»

Договор о дружбе Украины с Россией необходимо пересмотреть. Об этом заявили в МИД «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве – соглашение между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума – 25 декабря 1998 года. В конце 2008 года действие документа было автоматически продлено на 10 лет и, согласно статье 40, договор будет автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путём письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

В связи с присоединением Крыма к России в 2014 году, украинские власти обвинили Москву в нарушении положений договора, пригрозили подать соответствующий иск против России, но сам договор не разорвали. В текущем году предложения разорвать договор были озвучены и в России, и на Украине. В частности, в Госдуме заявили, что действующий договор односторонне выгоден Украине и предложили денонсировать документ в части признания территориальных границы договаривающихся стран – это необходимо для фиксации нового статуса Крыма. Эксперты данное предложение раскритиковали.

В марте о намерении выйти из договора – вплоть до разрыва дипломатических отношений заявили в «Незалежной». Однако довольно быстро передумали и ограничились разрывом лишь экономических отношений.

Теперь заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, обвинив Россию в грубых нарушениях договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, предлагает заключить его на новых условиях: «Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х», – заявила чиновница, уточнив, что новый договор должен предусматривать правовые инструменты урегулирования споров между странами.

Заявление Зеркаль вызвало неоднозначную реакцию в «Незалежной»: многие отметили, что предложения правительства заключить официальный договор о дружбе со страной, которую это же правительство не менее официально называет «агрессором», выглядят довольно странно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.03.18

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