Украинские экстремисты пытались сорвать выборы в Крыму, используя крымских татар

Сторонники запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» попытались сорвать выборы президента в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», радикалы принуждали крымских татар не ходить на избирательные участки.

«Как вы знаете, были сообщения о минировании, которые оказались ложными, были попытки давления сторонников запрещенного меджлиса на избирателей из числа крымских татар. Люди сообщили об этом в полицию, сейчас правоохранительные органы разбираются с этой ситуацией», – цитируют «Известия» главу Крыма Сергея Аксенова.

Аксенов считает, что в целом выборы прошли «спокойно и уверенно», и силовые структуры смогли обеспечить безопасность избирательного процесса.

Напомним, лидер радикальной организации Рефат Чубаров призывал крымчан бойкотировать выборы, пригрозив всевозможными карами. Лидер экстремистской группировки заявил, что каждый крымский татарин, который придет на выборы президента в Крыму, станет «вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев». Но в Духовном управлении мусульман республики (ДУМК) назвали «изгоем и отщепенцем» самого Чубарова, за то что он бросил свой народ и сбежал на Украину.

«Действительно, есть попытки киевских властей использовать крымско-татарскую тему, но это все больше сходит на нет, поскольку представители этого народа, находящиеся на Украине и говорящие от имени этих людей, уже не пользуются достаточным весом, чтобы влиять на умы. Сегодня крымские татары имеют на полуострове такие возможности для развития, каких у них никогда не было. Это касается и языка, и системы образования, и культуры», – считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.03.18

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