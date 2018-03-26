Проверять безопасность торговых центров в Крыму придется с разрешения прокуратуры

Торговые центры Крыма решили проверить на безопасность после трагедии в Кемерово. Проверку поручили крымскому главку МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», из-за возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 53 человека. Еще 16 числятся пропавшими без вести. Силовики возбудили уголовное дело, задержаны четыре человека.

«За последний год в ряде регионов страны произошли пожары в крупных торговых центрах, в результате которых погибли и пострадали люди. Поручил МЧС начать проверку торговых центров Крыма на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», – написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Однако проведение таких проверок в торговых центрах Крыма пока затруднено. Так как ранее предпринимателей, работающих на территории республики, по решению федерального центра освободили от пристального надзора.

«В данный момент готовится письмо в прокуратуру с просьбой открыть нам доступ для этих проверок. Поскольку в Крыму в данный момент мораторий на все проверки», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе крымского главка МЧС.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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