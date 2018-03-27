Сайт Общественной палаты Севастополя превратился в порноресурс

Общественная палата Севастополя (ОПС) оказалась в эпицентре нового скандала: страница ОПС в Интернете превратилась в порносайт.

«Властям Севастополя больше не надо объяснять Москве, какая непотребщина творится в местной Общественной палате. Все наглядно», – написал в telegram Крымский канал, разместив соответствующий скришот:

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «превращение» произошло в минувшие выходные. Оказалось, что сайт ОПС никто не взламывал – просто домен своевременно не оплатили, и его выставили на продажу. Адрес купил владелец порноресурсов из Литвы.

«Это стандартная история, когда покупаются под такой вот контент адреса использующихся ресурсов», – цитируют «Примечания» главу компании-разработчика сайта Игоря Цимбала.

Как выяснилось, сайт разрабатывался и поддерживался на деньги бизнесмена Олега Гасанова (севастопольское издание утверждает, что он является совладельцем компании-разработчика), но после недавнего скандала и исключения Гасанова из ОПС, он перестал оплачивать ресурс.

Сам Гасанов утверждает, что заранее предупредил аппарат ОПС о необходимости заплатить за доменное имя. Почему палата этого не сделала, он не знает.

Начальник отдела аппарата Законодательного собрания по обеспечению деятельности Общественной палаты Кирилл Корнев заявил, что аппарат ОПС хотел создать новый сайт со старым доменным именем, сообщает «Ридус», но не успел.

Севастополь, Илья Пелехов

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