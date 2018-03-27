Украинский бизнесмен, работающий в Крыму, «убрал» российских конкурентов

Украина повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь антидемпинговая пошлина для российского завода «Дорогобуж» составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации – 42,96%. Так, при текущей стоимости селитры около 170 долларов за тонну пошлина составит более 73 долларов, что превысит ставки ЕС (60 долларов).

Стоит отметить, что по отдельным видам импорт удобрений из РФ занимает до 90% украинского рынка, и «Незалежная» регулярно его ограничивала, чтобы защитить своих производителей. Основной из них – владеющая заводами азотных удобрений Group DF Дмитрия Фирташа. При этом сам Фирташ, сумевший сохранить бизнес в российском Крыму (его завод до сих пор работает на полуострове, производя диоксид титана, серную кислоту и минеральные удобрения) и был главным лоббистом ограничений для РФ.

В Верховной раде поясняют, что российские удобрения были дешевле и лучше по качеству, чем в «Незалежной», поэтому Фирташ был «кровно заинтересован в прекращении поставок из РФ», а повышение пошлин аграрии заложат в цены. «В прошлом году такая угроза позволила правительству сохранить дешевые поставки из России – импорт вырос примерно вдвое, но сейчас это политически проблематично», – цитирует «Коммерсант» свой источник в украинском парламенте.

Эксперты подчеркивают, что российские производители либо смогут обойти пошлины, например, изменив состав удобрений, либо будут поставлять минеральные удобрения в Европу.

Отметим, в мае прошлого года Украина также ввела антидемпинговые пошлины на карбамид и карбамид-аммиачную селитру из РФ в размере 31,84%, с 1 марта 2018 года до конца 2019 года в стране запретили импорт гранулированной и кальцинированной аммиачной селитры и сульфата аммония. В украинском Институте аграрной экономики отмечают, что из-за роста цен на азотные удобрения в 2017 году аграрии потеряли около 0,7 млрд долларов. При этом цены на азотные удобрения на Украине и до повышения пошлин были на 30% выше мировых.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.03.18

Жители Крыма исправнее всех платят по кредитам, но быстрее других копят задолженность. / Сайт Общественной палаты Севастополя превратился в порноресурс. / Председателей избиркомов Севастополя и Санкт-Петербурга оставили без премий. Москве и Иркутской области вознаграждение сократили. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»