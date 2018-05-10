Гаагский суд вынес решение по делу крымских активов

Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за активы украинских бизнесменов, брошенные в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона подала иск в июне 2015 года. Разбирательство состоялось в закрытом судебном заседании в мае текущего года. Представители РФ не присутствовали на заседании по данному делу, поэтому третий арбитратор был назначен постоянной палатой третейского суда. В итоге решение было принято в пользу «Незалежной».

Согласно постановлению, российская сторона должна будет выплатить 159 миллионов долларов компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу. Бизнесмены из «Незалежной» грозятся, что обратятся за силовым изъятием активов.

Между тем, несмотря на воссоединение Крыма с РФ, многие украинские бизнесмены по сей день продолжают работать на полуострове. Так, например, Дмитрий Фирташ, сумел сохранить бизнес в российском Крыму: его завод до сих пор работает, производя диоксид титана, серную кислоту и минеральные удобрения, даже невзирая на то, что сам бизнесмен был главным лоббистом введения ряда ограничений для РФ.

Гаага, Анастасия Зук

Гаага. Другие новости 10.05.18

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