Эксперты: Требуя компенсации через суд, Украина юридически отказывается от Крыма

Решение Третейского Суда в Гааге о назначении выплат украинским бизнесменам за крымские активы подтверждает принадлежность полуострова РФ. Об этом заявили знакомые с темой эксперты.

Как сообщал «Новый День», разбирательство состоялось в закрытом судебном заседании. Представители РФ не присутствовали на заседании по данному делу, поэтому третий арбитратор был назначен постоянной палатой третейского суда. В итоге решение было принято в пользу «Незалежной». Согласно постановлению, российская сторона должна будет выплатить 159 миллионов долларов компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу.

Пока в соответствии с законодательством постановление решения полностью не раскрывается, однако украинские СМИ сообщают, что требования украинской стороны выполнены лишь частично: первоначально истцы требовали компенсацию в размере около 220 миллионов долларов.

При этом решение, в котором РФ обязали платить за Крым, стало первым в истории российского полуострова. В тоже время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не считает себя стороной судебного процесса, поэтому не направляла на процесс своего представителя.

Эксперты уверены, что Россия платить Украине не будет и обжалует данное решение. «В этой политике для Украины есть серьёзная проблема: требуя компенсации, она не догадывается, что признаёт тот факт, что Крым – больше не Украина. Если Украина, как государство, считает, что Крым – временно утраченная территория, то за что тогда платить? Это уже не заявление со стороны Украины о том, что Крым – наша земля, а попытка поторговаться. Это шаг навстречу признанию Крыма российской территорией», – цитирует RT директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова.

В свою очередь заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров подчеркивает, что российская сторона в данном процессе не участвовала, поскольку считает, что вопрос утраты активов украинскими бизнесменами вследствие воссоединение Крыма и России не относится к компетенции данного суда.

«Россия будет оспаривать решение и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдёт, потому что это решение в первую очередь политическое, а перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, всё равно что-то получить – если не в политическом плане, то в экономическом», – заключил эксперт.

Известно, что часть компаний-истцов, обратившихся в суд в Гааге, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским: он является конечным бенефициаром «1+1 медиа», в группу которого входила крымская телерадиокомпания «Жиса», бывшим владельцем ООО «Санаторий «Энергетик» и других крымских объектов.

Среди истцов также застройщик апартаментов «Наутилус» и гостиничного комплекса «Крымский дворик» на ЮБК, связанный с «Приватбанком» (владельцем которого в то время являлся Коломойский), и другие.

Напомним, против Коломойского в РФ возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ: он подозревается в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, в организации похищения человека и воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Гаага, Анастасия Зук

Гаага. Другие новости 10.05.18

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