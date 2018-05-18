Россия обжалует решение арбитража по компенсации за Крым

Россия собирается обжаловать решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о постановлении согласно которому, российская сторона должна заплатить 159 миллионов долларов компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу. По словам исполняющего обязанности министра юстиции РФ Александра Коновалова, «приговор» третейского суда не стал для России неожиданным. «Изначально было понятно, что решения, которые будут вынесены, скорее всего, будут негативными для РФ. Это значит, что они с высокой долей вероятности будут обжалованы», – заявил Коновалов.

Как сообщал «Новый День», украинская сторона подала иск в июне 2015 года. Разбирательство состоялось в закрытом судебном заседании в мае текущего года. Представители РФ не присутствовали на заседании по данному делу, поэтому третий арбитр был назначен постоянной палатой третейского суда. В итоге решение было принято в пользу «Незалежной».

Известно, что среди истцов, обратившихся в суд в Гааге, «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний, а также предприятия, связанные с украинским олигархом Игорем Коломойским: он является конечным бенефициаром «1+1 медиа», в группу которого входила крымская телерадиокомпания «Жиса», бывшим владельцем ООО «Санаторий «Энергетик» и других крымских объектов. Также компенсацию хочет получить застройщик апартаментов «Наутилус» и гостиничного комплекса «Крымский дворик» на ЮБК.

Гаага, Анастасия Зук

Гаага. Другие новости 18.05.18

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