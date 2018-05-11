Минюст РФ ответил на вердикт Третейского суда по Крыму

Россия не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму. Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ.

Как уже сообщал «Новый День», разбирательство состоялось в закрытом судебном заседании. Представители РФ не присутствовали на заседании по данному делу, поэтому третий арбитратор был назначен постоянной палатой третейского суда. В итоге решение было принято в пользу «Незалежной». Согласно постановлению, российская сторона должна будет выплатить 159 миллионов долларов компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу.

Пока в соответствии с законодательством постановление решения полностью не раскрывается, однако украинские СМИ сообщают, что требования украинской стороны выполнены лишь частично: первоначально истцы требовали компенсацию в размере около 220 миллионов долларов.

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», – заявили в Минюсте РФ.

В 2015 году Россия уведомляла арбитраж в 2015 году, что двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение от 1998 года, на котором основан иск, «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора», напоминает РБК, и что она «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.05.18

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