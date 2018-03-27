Не понравились флаг и паспорта: возвращением экипажа сейнера «Норд» займутся российские дипломаты

Судовладелец рыболовецкого сейнера «Норд», задержанного украинскими пограничниками в минувшее воскресенье в нейтральных водах Азовского моря, попросил помощи у российских дипломатов.

Соответствующее обращение направлено в МИД РФ и Росрыболовство.

Как уже сообщал РИА «Новый День», после задержания судно вместе с экипажем (10 человек, все жители Керчи) было отконвоировано в порт Бердянска. Связь с командой была временно потеряна. Позднее выяснилось, что украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск).

Отметим, что средний черноморский сейнер «Норд» до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России судно перешло под юрисдикцию РФ.

По словам представителя судовладельца, украинским пограничникам был предоставлены все документы, на основании которых осуществляется деятельность сейнера под флагом РФ, правил рыболовства РФ экипаж не нарушал и отправился в море для промысла тюльки в составе колонны других российских рыболовецких судов. Однако эти доводы сотрудников Погранслужбы «Незалежной» не убедили.

В керченском кооперативе считают, что действия украинских пограничников противозаконны и опасны для жизни членов экипажа. Кроме того, у команды заканчивается продовольствие.

Справка «Нового Дня»

В нейтральных водах, действует международное морское право: торговое судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикцкии государства своего флага и в его законную деятельность не вправе вмешиваться никто, кроме случаев, когда:

– судно занимается пиратством;

– судно занимается работорговлей;

– судно не имеет национальности (плывёт без флага);

– судно плывёт без флага или под флагом иностранного государства, но в действительности имеет ту же национальную принадлежность, что и задерживающий военный корабль;

– судно занимается несанкционированным вещанием, т. е. передаёт в нарушение международных правил радио- и телепрограммы, предназначенные для принятия населением (за исключением сигналов бедствия).

В последнем случае арестовать судно и конфисковать аппаратуру может:

– государство флага судна;

– государство регистрации вещательной установки;

– государство, чьим гражданином является лицо, осуществляющее вещание;

– любое государство, где могут приниматься передачи; – любое государство, санкционированной связи которого такое вещание чинит помехи.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 27.03.18

На Украине заявили о глобальном плане госпереворота. / Украинский бизнесмен, работающий в Крыму, «убрал» российских конкурентов. / Жители Крыма исправнее всех платят по кредитам, но быстрее других копят задолженность. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»