Чем не Сомали? Украинские пограничники угнали российский сейнер вместе с командой

Украинские пограничники решили примерить на себя роли сомалийских пиратов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Погранслужбы «Незалежной» под предлогом проверки документов поднялись на борт среднего черноморского сейнера «Норд» (порт приписки Керчь), который вел рыбный промысел в Азовском море. В дальнейшем судно было отбуксировано в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что сейнер находится в Бердянске.

«Отец сказал, что они предъявили: вы работаете в аннексированном Крыму под флагом агрессора», – цитирует слова сына одного из членов экипажа, которому удалось связаться с семьей, керченский городской сайт kerch.com.ru.

В настоящее время связи с командой нет. Определить местоположение рыболовецкого судна в электронной системе слежения также не удается.

В Погрануправлении ФСБ России в Крыму выясняют обстоятельства инцидента.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 26.03.18

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