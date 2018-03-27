Все-таки Ялта: в Крыму назвали новое место для игорной зоны

В правительстве Крыма окончательно определились с местом для игорной зоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казино появятся в южнобережном поселке Кацивели (входит в Большую Ялту).

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией, в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны в республике. Изначально в правительстве республики определили местом для размещения казино территорию санатория «Жемчужина» в Гаспре. Позже от этой затеи отказались, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о выборе нового места, подчеркнув, что инвестор для проекта найден, но не называется из-за санкций.

«Сейчас идет формирование законодательной базы, будут проведены общественные слушания. Со всеми органами государственной власти обговорено. Есть крупный оператор, который готов зайти в эту сферу», – рассказал глава Крыма.

По его словам, казино будут введены в эксплуатацию уже в конце 2019 года. Презентовать проект планируют на Ялтинском международном экономическом форуме. Сейчас готовится техническая документация.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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