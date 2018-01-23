Игорной зоне в Крыму нашли новое место

Игорная зона в Крыму начнет работать в 2019 году. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально «крымский Лас-Вегас» планировалось разместить в ялтинском поселке Гаспра – на территории санатория «Жемчужина» рядом с замком «Ласточкино гнездо». Но потом от идеи отказались, решив построить у мыса Ай-Тодор СПА-отель категории 5 звезд, а игорную зону организовать в другом месте.

Участок уже выбран, сообщил сегодня глава РК, проводятся инженерно-геологические изыскания, рассматривается возможность строительства на самом участке. Определен и инвестор, но в связи с санкциями, его пока не называют.

«Игорная зона должна начать свою работу на территории Крыма к сентябрю 2019 года», – уточнил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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