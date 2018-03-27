Плитка на набережной Ялты появится к майским праздникам

Набережную Ялты успеют облагородить к майским праздникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городская администрации пообещала, что плитка на месте снесенного комплекса «Еда» будет уложена до 25 апреля.

Напомним, власти Ялты через суд добились разрешения на масштабные демонтажные работы по комплексу «Еда». Снос здания начался в конце 2016 года. Изначально планировалось, что последствия демонтажа будут устранены к курортному сезону 2017 года. Но эта работа затянулась, что вызвало недовольство у горожан и местных общественников. Один из них – Сергей Сардыко, решив добиться ответа по окончательным срокам приведения набережной в порядок, написал властям обращение. В ответ чиновники сообщили о дате окончания работ, а заодно и рассказали, кто их будет финансировать.

«По информации МКП «ДЭУ» работы по устройству гранитного покрытия на набережной имени Ленина в Ялте будут проведены за счет средств привлеченного инвестора ООО «Ялтинский Маяк», – говорится в документе, который Сардыко опубликовал на своей странице в Facebook.

Тем не менее, общественник считает, что власти работают слишком медленно, а наведение порядка в городе идет «мучительно».

«Наконец-то плиткой замостят центр набережной Ялты. Девять месяцев ушло у Елены Сотниковой (глава администрации Ялты – прим. «НД»), чтобы увидеть это безобразие…», – написал Сардыко.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 27.03.18

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