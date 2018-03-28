На Украине в очередной раз пытаются прихватить Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оценил ущерб, нанесенный «Незалежной» строительством моста через Керченский пролив, а заодно «прихватил» Кубань.

«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», – заявил он украинским журналистам.

Министр не оговорился: судя по всему, он действительно считает территорию, охватывающую Краснодарский край, Адыгею, Карачаево-Черкессию, а также часть Ставрополья и Ростовской области, территорией Украины и постоянно об этом заявляет.

Например, в мае 2017 года Омелян сообщил, что условием восстановления авиасообщения с РФ станет возвращение Киеву Крыма, востока Украины и Кубани. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал Омеляну почитать учебник истории, напоминают «Известия».

В стремлении прихватить Кубань украинского министра поддерживают ряд одиозных политиков, относящих Курскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую Ростовскую области и Краснодарский край к исконно украинским землям – на том основании, что там некогда жили этнические украинцы. А один из лидеров радикальных украинских патриотов Дмитрий Ярош недавно завил, что, вернув Крым и Донбасс, непобедимая армия «Незалежной» «двинет» на Воронеж, Дон и Кубань.

Подобные прожекты вызывают усмешку не только в России, но и у военных самой Украины.

Что же касается убытков от строительства Керченского моста, то министр инфраструктуры «Незалежной» оценил их в десятки миллионов гривен, подчеркнув, что расчеты предварительные.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.03.18

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