На Украине переименовывают улицы в честь российских регионов

В Киеве надумали переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о переименовании поддержали члены комиссии киевского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

«Это будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани – Кубанской Украине», – сообщается на сайте Киевского горсовета. Вопрос по переименованию улицы будет рассмотрен на пленарном заседании горсовета. Как сообщал «Новый День», ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что условием восстановления авиасообщения с РФ станет возвращение Киеву Крыма, востока Украины и Кубани. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал Омеляну почитать учебник истории. Между тем, в стремлении прихватить Кубань украинского министра поддерживают ряд одиозных политиков, относящих Курскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую Ростовскую области и Краснодарский край к исконно украинским землям – на том основании, что там некогда жили этнические украинцы. А один из лидеров радикальных украинских патриотов Дмитрий Ярош недавно завил, что, вернув Крым и Донбасс, непобедимая армия «Незалежной» «двинет» на Воронеж, Дон и Кубань.

Стоит отметить, что появились украинцы на Кубани лишь в конце XVII века: тогда казаков Черноморского войска переселили, чтобы они охраняли кубанские рубежи России.

Претензии на Кубань обосновывают и тем, что в 1918 году Кубанская народная республика заключила с Украинской народной республикой союз против большевиков. Так что регулярные заявления по возвращению Крыма и претензии на другие области РФ, видимо у киевских чиновников стали некой национальной фишкой.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.03.18

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