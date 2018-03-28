В МЧС России назвали регионы, которым угрожают стихийные бедствия

Крым вошел в число 30 регионов России, которым в текущем году угрожают серьезные природные катаклизмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России «Антистихия» составил прогноз опасных погодных явлений. В первую очередь, это ураганы, шквалы и град.

В зонах риска живут свыше 90 миллионов человек, или 60% населения России. Экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может составить 1,5% – 2% валового внутреннего продукта, или 675 – 900 миллиардов рублей.

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», – цитирует РИА «Новости» сообщение центра «Антистихия».

В Крыму наибольшую опасность представляют сильные ветра, обильные дожди, способные поднять уровень водоемов выше критических отметок, а также град.

Напомним, в августе 2017 года в Белогорском районе РК выпал крупный град – диаметр достигал 20 мм. Площадь, пострадавшая от стихии, превысила 1 тысячу 100 гектаров. В основном, это территория фруктовых садовых. Более 70% посадок, попавших в градовую зону, было уничтожено. А через несколько дней в юго-восточной части полуострова прошли сильные ливни. Затопило Феодосийскую трассу, а в районе села Дачное на дорогу Грушевка – Судак сошел сель. Пострадало несколько десятков автомобилей. Всего в результате ливней затопило 27 населенных пунктов.

Симферополь, Лиана Макоба

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