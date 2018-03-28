Жадность или негостеприимство? Почему крымская недвижимость отпугивает покупателей с материка

Запуск Крымского моста и завершение первого этапа строительства трассы «Таврида» вопреки прогнозам не окажут серьезного влияния на рынок недвижимости на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большого спроса, а, следовательно, и резкого скачка цен на квадратные метры не будет.

«То, что мост введут в эксплуатацию и «Таврида» заработает, не сильно повлияет на рост цен. Возможно, это и приведет к какому-то незначительному росту, но он будет скачкообразный. Сначала все под впечатлением, что сейчас приедут богатые люди с материковой России, зарядят высокую цену. Возможно, со старта что-то и сработает», – цитирует РИА Крым директора одного из крымских агентств по недвижимости Дмитрия Майорова.

Однако, по словам эксперта, такая тенденция не может сохраняться долго: покупатели быстро почувствуют «некую негостеприимность по отношению к ним» и перестанут вкладывать деньги в крымскую недвижимость.

Майров отметил, что на сегодняшний день не существует инструментов, с помощью которых можно было бы определить точную рыночную стоимость домов и квартир в Крыму. Не работает на полуострове и так называемый сезонный фактор, когда из года в год в определенные месяцы цена на квадратные метры растет или снижается.

Тем не менее, участники рынка все же отмечают стабилизацию ценовой политики.

По данным портала недвижимости «Домофонд», на протяжении 5 месяцев стоимость квадратных метров – как продаваемых, так и предлагаемых для аренды – сохраняется в пределах незначительных однопроцентных колебаний в сторону повышения или снижения.

Так, по состоянию на февраль 2018 года однокомнатную квартиру в Симферополе, Ялте и Севастополе предлагали в среднем за 2 миллиона 603 тысячи 635 рублей, 4 миллиона 295 тысяч 088 рублей и 3 миллиона 188 тысяч 492 рубля соответственно. Снять «однушку» можно было за 22 тысячи 283 рубля, 16 тысяч 919 рублей, 19 тысяч 146 рублей.

По некоторым прогнозам к 2022 году цены будут значительно ниже, так как к этому моменту на полуострове сдадут в эксплуатацию новостройки, активное строительство которых началось в российский период.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 28.03.18

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