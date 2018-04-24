Квадратные метры в Ялте по карману лишь миллионерам

Самое дорогое в Крыму жилье продается в туристической столице полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость квадратного метра в Ялте равна 108 тысячам 707 рублям. При этом в новостройках квадрат дешевле на 3 тысячи 745 рублей. К такому выводы пришли эксперты портала «Мир квартир», проанализировав цены на недвижимость в 15 крымских городах.

Аналитики из «Домофонда» по итогам марта текущего года дают еще более высокие расценки по Ялте – 115 тысяч 122 рубля. К слову, в марте после полугодового спада в туристической столице Крыма начала повышаться цена на аренду жилья. Плюс 3% к уровню февраля – 17 тысяч 351 рублей в месяц за «однушку». Но пока съемные квадратные метры все же дешевле на 2%, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наиболее дорогие населенные пункты сгруппировались на Южном берегу Крыма. Звание города с самыми высокими ценниками на квартиры (причем не только региона, но и всего Черноморского побережья) по-прежнему удерживает Ялта – один из самых развитых, престижных и популярных курортов полуострова», – рассказали в «Мире квартир».

Как уже сообщал «Новый День», самая дорогая недвижимость на полуострове – пентхаус площадью 265 квадратных метров в ялтинском пятизвездочном отеле обойдется потенциальному покупателю в 205 миллионов рублей. Это 342 раза больше цены на самую дешевую квартиру («однушка» за 600 тысяч рублей в Джанкойском районе).

По данным аналитиков портала, вслед за Ялтой в рейтинге идут поселки Массандра с ценником в новостройках на уроне 92 тысячи 543 рубля за кв. м и Гурзуф – 84 тысячи 736 рублей за кв. м.

В топ-5 городов с самым дорогим строящимся жильем попали Алушта (80 тысяч 772 рубля за кв. м) и Алупка (78 тысяч 993 рубля).

Севастополь оказался на седьмом месте. Недвижимость здесь предлагают в среднем за 82 тысячи 612 рублей за метр.

Дешевле всего квадратные метры в новостройках Керчи (55 тысяч 854 рублей за кв. м), Феодосии (63 тысячи 135 рублей) и Евпатории (67 481). Бюджетную «вторичку» стоит искать в Бахчисарае (41 тысяча 091 рублей), Керчи (51 тысяча 621 рубль) и Саках (57 тысяч 126 рулей).

Эксперты отмечают, что за год больше всего поднялась стоимость в новостройках Гаспры (+16,8%) и Гурзуфа (+ 13,2%). Феодосия и Симферополь просели на 4,9% и 4% соответственно.

«Курортная недвижимость Крыма жестко конкурирует с Краснодарским краем, где стоимость квартир, как на первичном, так и на вторичном рынке, согласно нашему исследованию, в целом все еще ниже крымских. В Краснодарском крае курорты отличает развивающаяся на глазах инфраструктура и более современный жилой фонд, Крым же сегодня живет ожиданиями открытия моста, который свяжет регион с «большой землей»», – рассказал директор «Мира квартир» Павел Луценко.

В то же время директор одного из крымских агентств по недвижимости Дмитрий Майоров считает, что запуск Крымского моста и завершение первого этапа строительства трассы «Таврида» не окажут серьезного влияния на рынок недвижимости на полуострове. Рост цен будет носить кратковременный характер с последующим откатом на первоначальные позиции. Майров отметил, что на сегодняшний день не существует и инструментов, с помощью которых можно было бы определить точную рыночную стоимость домов и квартир в Крыму. Не работает на полуострове и так называемый сезонный фактор, когда из года в год в определенные месяцы цена на квадратные метры растет или снижается.

Ялта, Оксана Мурзина

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