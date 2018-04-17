Полуостров контрастов: самая «элитная» квартира в Крыму в 342 раза дороже самой бюджетной

Крым попал в топ-5 российских регионов с самой существенной разницей между стоимостью элитных и бюджетных квадратных метров по версии аналитиков крупнейшего отечественного ресурса о недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самая дорогая недвижимость на полуострове – пентхаус площадью 265 квадратных метров в пятизвездочном отеле в Ялте обойдется потенциальному покупателю в 205 миллионов рублей. Это 342 раза больше цены на самую дешевую квартиру («однушка» за 600 тысяч рублей в Джанкойском районе). Отметим, что месяцем ранее этот нескромный лот предлагали за 189 миллионов 29 тысяч рублей.

Лидером рейтинга признана Москва. Максимальная стоимость жилья в столице России превышает минимальную в 1 тысячу 058 раз (2,56 миллиарда рублей и 2,42 миллиона рублей соответственно).

В тройку вошли также Краснодарский край (1036 раз) и Московская область (641 раз).

В топ-10 попали Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Самара.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.04.18

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