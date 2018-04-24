Дороже, чем в Москве: Крым занял первое место в России по стоимости дач

Крым обошел Москву по средней стоимости дач: в рейтинге, составленном экспертами онлайн-сервиса «Мир квартир», полуостров оказался на первой позиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедший год дачи в большинстве регионов России стали стоить дешевле. В целом, цена снизилась на 7,9% – сегодня стандартный домик на шести сотках стоит в среднем около 1,4 млн рублей.

Самыми дорогими оказались дачи в Крыму – 3,2 млн рублей. На втором месте Севастополь – 2,9 миллиона. При этом севастопольские дачи с апреля 2017 года потеряли в цене более 8%, крымские подешевели всего на 1,5%.

На третьем месте в рейтинге Москва, где среднестатистическая дача стоит 2,6 млн рублей.

Отметим, что основной конкурент Крыма Краснодарский край занимает 7 позицию: средняя цена – чуть более 1,8 млн. При этом стоимость дач в этом регионе выросла за год на 5%, что говорит о растущем спросе.

Самые дешевые дачи – менее 600 тысяч – отмечены в Курганской и Оренбургской областях, а также республике Коми. В этих же регионах зафиксировано наибольшее падение стоимости сезонной недвижимости – до 23%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.04.18

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