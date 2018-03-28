ООН: Украина должна перестать издеваться над жителями Донбасса

В ООН раскритиковали Киев за невыполнение обязанностей перед гражданами, живущими в самопровозглашенных республиках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помощник Верховного комиссара по вопросам операций Агентства ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо отметил, что Украина обязана обеспечить права людей на территории всей страны, в том числе и доступ к пенсиям, а также свободу передвижения.

Он подчеркнул, что с начала военного конфликта в 2014 году жители неподконтрольных республик для того, чтобы получить пенсии, а также социальные выплаты, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и приезжать в другие регионы «Незалежной», где они могут получить начисленные им средства. При этом жители республик постоянно обязаны преодолевать контрольные пропускные пункты въезда-выезда, что особенно изнурительно для людей старшего возраста и инвалидов, отмечают в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Эти люди дважды травмированы. Во-первых, из-за продолжающегося конфликта, во-вторых, из-за сложных требований и процедур, которые очень затрудняют людям получение законных пенсий и выплат по социальному обеспечению, они просто рискуют потерять их», – заключил Окот-Оббо и призвал Киев устранить сложности.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 28.03.18

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