Украина готова поручить выплату пенсий в Донбассе Красному Кресту, но выдвигает условия

Власти Украины могут поручить выплату пенсий в ДНР и ЛНР Красному Кресту. Правда, как всегда, выдвигают свои условия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев обязан возобновить социальные выплаты на неподконтрольных территориях Донбасса в рамках минских соглашений. Сейчас в ЛНР и ДНР насчитывается около 3 млн пенсионеров. Украинскую пенсию получают не более 100 тысяч из них или 3%.

Для получения денег пожилому человеку нужно лично пересечь границу, явиться в одно из отделений «Ощадбанка», пройти идентификацию (человека каждый раз фотографируют с паспортом и платежной картой), и только после этого он может получить деньги.

Если человек по каким-то причинам не появлялся в банке более 2 месяцев, выплаты блокируют, после чего приходится проходить длительную процедуру восстановления.

Столь жесткие правила власти «Незалежной» объясняют заботой о пенсионерах: «Я понимаю недовольство людей в связи с тем, что они должны ездить… Но как иначе? Ведь понятно, что Украина хочет видеть, кому платит пенсии. Живой этот человек или нет. Банковская карточка у него, или ее отобрали боевики. Или, извините меня, сын-алкоголик…», – цитирует Deutsche Welle главу военно‐гражданской администрации Донецкой области Павла Жебровского.

По его словам, власти Украины будут не против, если Красный Крест возьмет на себя обязательства выплачивать пенсии на неподконтрольных Украине территориях, но при одном условии: обеспечить жесткий механизм идентификации получателей. Впрочем, признает Жебровский, этого пока не удалось и самой Украине.

А донбасские пенсионеры уверены, что все строгие правила установлены с единственной целью: унизить их и сделать возможное, чтобы они перестали получать деньги.

Отметим, что власти ЛНР и ДНР выплачивают пенсии своим жителям. Некоторые умудряются получать социальные выплаты по обе стороны границы, но жалуются, что на жизнь все равно не хватает. Кстати, выплаты от властей самопровозглашенных республик получают и некоторые жители Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.04.18

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