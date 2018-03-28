Семьям моряков, погибших у берегов Ливадии, выплатят компенсации

Крым выплатит 3 миллиона рублей семьям новороссийских моряков, погибших недалеко от Ливадии.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 12 октября в 4 километрах от берега Ливадии затонул плавучий кран, следовавший из Гурзуфа в Севастополь. Кран транспортировали 2 буксира, один из них – «Дерзкий». Предварительно причиной крушения стала течь в корпусе судна.

Накануне буксир «Дерзкий» видели в акватории комплекса детских лагерей «Прибрежный» МДЦ «Артек»: он снимал

с берега кран, выброшенный на берег волной еще 10 октября. Когда кран снова поставили на воду, он накренился на один бок.

Очевидцы пришли к выводу, что техника получила пробоину.

12 октября в МДЦ «Артек» открылся Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский лагерь – новое образовательное пространство». Высказывались предположения, что руководство МДЦ в ожидании большого количества гостей, в том числе и высокопоставленных, а также прессы, распорядилось убрать поврежденный кран с глаз долой. И именно этот кран затонул в ночь на 12 октября у берегов Ливадии.

Из 8 членов экипажа с пасти удалось только пятерых.

Через полтора года после трагедии правительство Крыма изыскало возможность помочь семьям погибших новороссийцев Михаила Кузьменко, Михаила Ковчи, Олега Хромова – они получат по 1 млн рублей. Деньги родственникам утонувших будут выплачены из резервного фонда правительства Крыма. Они будут поровну разделены между родными погибших. Проследит за выполнением распоряжения министерство труда и соцзашиты РК.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 28.03.18

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