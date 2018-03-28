К истории с сотнями трупов в Кемерово причастны спецслужбы «Незалежной»

Видеоблогер и бывший боец АТО Александр Мединский заявил, что украинский пранкер, известный под псевдонимом «Евгений Вольнов», работал совместно со спецслужбами Украины.

Как сообщал «Новый День», в Сети получило широкое распространение ложное сообщение о «сотнях погибших» при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», подготовленное гражданином Украины Евгением Вольновым. Запись «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ Зимняя Вишня» появилась на Youtube-канале пранкера. «Весельчак» обзванивал кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.

По словам Мединского, на Украине помимо отдельных блогеров и пранкеров действует целый отдел «ИПСО» (Информационно-психологических операций), который занимается инициацией волнений в России. Он отмечает, что сотрудники отдела гордятся, когда им удается взбудоражить россиян. Блогер утверждает , что сотрудники отдела и практически все пранкеры работают совместно с национальными спецслужбами, которые снабжают их поводами и контактами.

«Этот пранкер (Вольнов – прим. НД) однозначно работал со спецслужбами Украины, которые –всем известно – подчиняются спецслужбам США и Британии. Он фактически действовал на разжигание межгражданской розни, на расшатывание ситуации в результате страшной трагедии, на усугубление последствий трагедии», – считает Мединский. Он подчеркнул: Вольнов совершил преступление, за которое он должен ответить.

«Для меня что действия спецслужб, что действия пранкера выходят за пределы понимания», – заключил бывший боец АТО.

Напомним, сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного на просторах интернета под псевдонимом «Евгений Вольнов». Как сообщили в пресс-службе СКР, ему инкриминируют «возбуждение ненависти или вражды» (ст.282 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Киев, Анастасия Зук

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