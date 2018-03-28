Сельские поселения Крыма хотят отказаться от денег на жилье для детей-сирот

Дотационные бюджеты сельских поселений Крыма теряют деньги из-за судебных разбирательств, связанных с обеспечением жильем детей-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», муниципальные чиновники обнаружили недостатки в соответствующем республиканском законе, из-за чего регионы лишаются выделенных средств.

Чтобы устранить правовые пробелы, им пришлось выйти с законодательной инициативой, предложив республиканскому парламенту внести нужные изменения. Разработали проект представители Джанкойского районного совета. Необходимость внесения поправок в закон они обосновали тем, что полномочия по предоставлению жилья детям-сиротам у муниципальных районов и сельских поселений одинаковые. Но субвенции осваивают органы местного самоуправления муниципальных районов, а ответчиками в судебных разбирательствах выступают органы сельских поселений. В случае если суды соглашаются с доводами прокуратуры, которая берется за дело после обращения ребенка-сироты, то каждый иск обходится бюджету поселения не менее, чем в 50 тысяч рублей.

Поэтому в Джанкойском районном совете уверены: необходимо оставить за сельскими поселениями функции по составлению списков детей-сирот, а работу с бюджетными средствами полностью переложить на муниципалитеты. Еще одной проблемой в поселениях называют невозможность найти благоустроенное жилье на вторичном рынке в границах одного населенного пункта, что опять же, может быть решено за счет передачи этих полномочий муниципалитету и расширения зоны для подбора жилища.

В профильном комитете Госсовета республики согласились поддержать инициативу Джанкойского районного совета, признав острую нехватку средств на приобретение жилья.

«Настолько сложная ситуация сложилась, что те средства, которые закладываются ежегодно в бюджет Крыма, несоизмеримы с решением этой проблемы. Несмотря на то, что эта сумма увеличивается, пусть и незначительно, но от года к году», – заявил глава комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политики и спорту Владимир Бобков.

По его словам, в 2018 году бюджетом изначально было предусмотрено 40 миллионов рублей на приобретения жилья для детей-сирот, но было добавлено еще 100 миллионов рублей.

«Экономические показатели отдельных муниципалитетов Крыма различны, стоимость квадратного метра варьируется. Если в сельской местности она может быть уложена в общефедеральные показатели, то в южнобережных регионах – очень сложно подобрать жилье», – отметил Бобков.

Вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс считает, что для решения проблемы с жильем для детей-сирот нужно не только масштабное финансирование, но и госпрограмма. Документ мог бы предусмотреть не только составление списков нуждающихся и выделение средств, но и выявление жилья, которое могло остаться от родителей и родственников сироты.

«Этот вопрос относится к государственным полномочиям. Мы знаем, что если они передаются, то совместно с финансовыми ресурсами. Здесь у нас не получается. Для Крыма, по предварительным данным, нужно не менее миллиарда рублей для того, чтобы решить эту очень сложную и важную задачу», – заключил Фикс.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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