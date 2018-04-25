Сельские поселения Крыма больше не будут отвечать за жилье для сирот

Парламент Крыма поддержал инициативу Джанкойского районного совета изменить законодательство, регулирующее обеспечение жильем детей-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет республики внес изменения в закон, благодаря которым сельские поселения больше не будут работать с бюджетными средствами, выделяемыми на покупку квартир для сирот.

«Этим законопроектом предлагается уточнить порядок формирования списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, предусмотреть сохранение за органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, только в части формирования списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», – сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», Джанкойский районный совет обратился в Госсовет с просьбой изменить закон после жалоб сельских поселений: местные чиновники утверждают, что по сути субвенции осваивают органы местного самоуправления муниципальных районов, а органы сельских поселений лишь выступают ответчиками в судах во время разбирательств, связанных с обеспечением жильем детей-сирот. Что приводит к потерям средств и так дотационных бюджетов сельских поселений.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.04.18

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