На Украине не оценили упорное нежелание Грефа открывать Сбербанк в Крыму

Главу Сбербанка настигли антикрымские санкции, правда, пока только виртуальные: Герман Греф объявлен врагом Украины и внесен в базу данных сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя крупнейшего банка России неоднократно заявлял, что не будет открывать отделения Сбербанка в Крыму и Севастополе.

Год назад заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис пояснила эту позицию: в организации опасаются санкций, последствия которых она назвала «неуправляемыми рисками для всей российской финансовой системы». В базу «Миротворца» Греф попал именно из-за Крыма: ему инкриминируют сознательное нарушение государственной границы Украины.

Кроме того, главу Сбербанка обвиняют в том, что он «участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины» и «отрицал военную агрессию против Украины».

Напомним, «Миротворец» выкладывает в открытый доступ фотографии и персональные данные попавших в базу сайта людей, включая домашний адрес и информацию о ближайших родственниках.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.03.18

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