6 лет за гоп-стоп с летальным исходом: в Севастополе вынесли приговор похитителю бизнесмена

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении одного из участников похищения феодосийского бизнесмена, который скончался после пыток в машине.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры 32-летний житель Феодосии признан виновным в совершении разбоя, совершённого группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ). Он приговорен к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, 15 октября 2016-го года обвиняемый и еще трое жителей Феодосии, располагая информацией о хранящихся у севастопольского бизнесмена 3 миллионах рублей, напали на предпринимателя в салоне его фургона. Мужчину перетащили в грузовую часть автомобиля, сняли с него перстень, забрали имеющиеся при нем 80 тысяч рублей и начали выбивать информацию о месте хранения оставшихся денег.

Получив сведения, подельники связали жертву пластиковыми хомутами, залепили рот скотчем и отогнали фургон в соседний двор, где бизнесмен и скончался спустя некоторое время. А грабители похитили из его квартиры 3 миллиона рублей.

Впоследствии все они были задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело в отношении еще троих участников банды в настоящее время находится на на рассмотрении в Ленинском районном суде Севастополя.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 29.03.18

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