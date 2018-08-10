Крымчане, до смерти запытавшие бизнесмена, получили 32 года «строгача»

В Севастополе вынесли приговор членам банды, рьяно вымогавшим деньги у местного бизнесмена.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского Следкома, Ленинский районный суд признал виновными трех жителей Феодосии в разбое в крупном размере с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть, и неправомерном завладении автомобиля без цели хищения.

Их приговорили к 8 годам и 2 месяцам, 8 годам и 6 месяцам, 9 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Как уже сообщал «Новый День», узнав, что у одного из севастопольских бизнесменов где-то хранится 3 миллиона рублей, 4 мужчин 15 октября 2016-го года напали на предпринимателя в салоне его фургона, перетащили в грузовую часть автомобиля, сняли с него перстень, забрали 80 тысяч рублей и избили, заставив рассказать, где хранятся деньги.

Получив сведения, подельники связали жертву пластиковыми хомутами, залепили рот скотчем и отогнали фургон в соседний двор, где бизнесмен и скончался спустя некоторое время. А грабители похитили из его квартиры еще 3 миллиона рублей.

В конце марта текущего года четвертый участник банды, заключивший досудебное соглашение со следствием, по решению суда, отправился в колонию строгого режима на 6 лет и 2 месяца. Таким образом, общий срок на четверых составил 32 года.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 10.08.18

Кадровые ротации: в Крыму назначен новый замминистра сельского хозяйства. / Кучма: Я мог стереть с лица земли Тузлу и разгромить РФ в Таманском заливе. / Он и не думал умирать: человек, поджегший себя в центре столицы Крыма, выступил с официальным заявлением. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»