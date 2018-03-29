Наконец-то: МИД РФ потребовал от Украины вернуть захваченный сейнер с экипажем

В министерстве иностранных дел России украинских пограничников, угнавших рыболовецкое судно «Норд», сравнили с сомалийскими пиратами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что захват сейнера – очередная провокационная выходка украинских властей, предпринятая с целью отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения полуострова в состав России. По ее словам, экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря, а украинские пограничники действовали как сомалийские пираты. Дипломат потребовала от украинской стороны немедленно освободить членов экипажа и вернуть «Норд» законному владельцу.

Как сообщал «Новый День», сейнер «Норд» (порт приписки Керчь, до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России перешел под юрисдикцию РФ) был задержан украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – 10 человек, все жители Керчи – было отконвоировано в порт Бердянска.

Украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск). Морякам запрещено покидать судно.

Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Между тем, украинская сторона собирается конфисковать судно.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 29.03.18

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