Украинские «пираты» разрешили покормить арестованных крымских моряков

Госпогранслужба Украины разрешила доставить на борт угнанного российского сейнера «Норд» продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне адвокаты пытались встретиться с командой судна, однако это им удалось не сразу: пограничники не пускали юристов, хотя визит был согласован. Между тем, к вечеру встреча все же состоялась. Моряки смогли заключить договоры на оказание юридических услуг. Представители владельца судна выяснили, что у экипажа «Норда» осталось продуктов минимум на сутки. «Люди практически голодали»,– цитирует «Коммерсант» представителя владельца судна.

В конце концов, адвокаты смогли добиться разрешения на поставку продуктов питания на борт «Норда».

Как сообщал «Новый День», сейнер «Норд» (порт приписки Керчь, до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России перешел под юрисдикцию РФ) был задержан украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – 10 человек, все жители Керчи – было отконвоировано в порт Бердянска. Украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск). Морякам запрещено покидать судно.

Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». В министерстве иностранных дел России потребовали вернуть захваченный сейнер с экипажем. Между тем, украинская сторона собирается конфисковать судно.

Бердянск, Анастасия Зук

Бердянск. Другие новости 30.03.18

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