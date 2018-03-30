Высылаемые из Москвы украинские дипломаты не знают, как дальше жить

60 дипломатов Украины, которых могут выслать из Москвы, не знают, что их ждет дома.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в украинском МИДе отметили: после выдворения 13 российских дипломатов из «Незалежной» в ведомстве понимали, что Россия может ответить на данные действия ассиметрично. «Сейчас у нас в посольстве в Москве менее 60 человек, высылке подлежат дипломаты и консулы. Для них это создаст серьезные карьерные проблемы, потому что миссия прекращается досрочно и внутри МИД им будет сложно сейчас найти достойные должности», – цитирует «Коммерсант» свой источник в дипломатических кругах Украины.
Высылка дипломатов будет осуществляться автотранспортом, поэтому украинцам придется забирать семьи и вещи практически одновременно. При этом оставлять семьи в России, как утверждает источник, дипломаты не решатся: официальный Киев запугивает сотрудников посольства возможными провокациями и категорически запрещает выходить за пределы посольства в нерабочее время.
Как сообщал «Новый День», США, Канада, ряд европейских стран и Украина объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и в знак солидарности с Лондоном. МИД России назвал решение о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС провокационным и недружественным шагом, который не отвечает «задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в городе Солсбери».
Отметим, в РФ уже сообщили об ответных мерах в адрес США после требований американцев о возвращении домой 60 российских дипломатов: Генконсульство в Санкт-Петербурге закроется полностью, из посольства США в Москве вышлют 58 сотрудников посольства США, два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata».
Между тем, Юлия Скрипаль пришла в себя и быстро пошла на поправку. Состояние ее отца Сергея Скрипаля врачи по-прежнему оценивают как стабильно критическое.
Москва, Анастасия Зук
Москва. Другие новости 30.03.18
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