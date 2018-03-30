В Крыму ищут виновных в срыве ФЦП

В Крыму завершается служебное расследование причин срыва в 2017 году реализации ФЦП по развитию Крыма. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов пообещал опубликовать результаты расследования, а также список виновных в срыве сроков.

«Уровень исполнения ФЦП прошлого года составил около 87%. Не освоено более 6 миллиардов рублей. Считаю, что можно было спасти половину объектов, которые не удалось завершить в прошлом году. Главная причина нарушения сроков – недостаточный контроль со всех сторон. Как следствие – длительное проведение конкурсных процедур, недобросовестная работа подрядчиков, увеличение стоимости объектов, дефицит строительных материалов и оборудования», – рассказал Аксенов.

В прошлом году на реализацию ФЦП было выделено более 53,5 миллиардов рублей. Свыше 64% этой суммы предназначалось для развития транспортной инфраструктуры. В этом году по ФЦП запланировано финансирование в размере 75 миллиардов рублей.

«Начнутся проектно-изыскательские работы по 43 новым объектам. Строительно-монтажные работы будут проводиться по 122 объектам. Планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов: 15 объектов образования, 13 – по обустройству реабилитированных граждан, 5 – в сфере дорожного хозяйства, 3 – по туристическим кластерам», – сообщил глава Крыма, добавив, что также планируется по одному объекту в сфере водоснабжения и энергетики, и рекультивация полигона ТКО.

21 амбулатория и 19 ФАПов, которые не были сданы в срок в 2017 году, будут готовы до 10 апреля – это Аксенову гарантировал профильный вице-премьер.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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