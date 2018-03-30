Санкциям назло: экономика Крыма развивается рекордными темпами

Экономика Крыма в 2017 году выросла на 10%, что является рекордным показателем за последнее десятилетие. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава правительства сообщил о положительных тенденциях практически во всех отраслях экономики. Общий рекордный показатель роста экономики Аксенов связал с реализацией крупных инфраструктурных проектов, с большим объемом бюджетных инвестиций.

Глава Крыма также отметил успехи в сфере промышленности: «По итогам года объем отгруженных товаров промышленного производства вырос более чем на 16%, в сравнении с 2016 годом, и составил почти 129 миллиардов рублей», – рассказал Аксенов.

По его словам, объем добычи полезных ископаемых увеличился на 12% (в основном за счет роста добычи сырья для сферы строительства), а объем производства электрического оборудования вырос более чем на треть.

«Эти цифры важны не сами по себе и нужны не для того, чтобы проиллюстрировать красивой статистикой работу правительства. Главное, что они отражают успешное развитие конкретных предприятий. А это сохранение и создание рабочих мест, рост зарплат и поступлений в бюджет, укрепление социальной стабильности», – заверил Аксенов.

По информации главы правительства, в прошлом году на поддержку агропромышленного комплекса республики было направлено 2 миллиарда 200 миллионов рублей. В этом году поддержку увеличат: планируется, что финансирование составит 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие садоводства, виноградарства, животноводства, рыбоводства и мелиорацию.

«Площадь высадки новых садов в прошлом году в три раза превысила показатели 2014 года. В текущем году планируется посадить почти 900 гектаров садов. С каждым годом растут и площади новых виноградников: в прошлом году высажено около 700 гектар, в этом году планируется заложить более 1000 гектар. Но, конечно, до показателей советского времени нам еще далеко. Сегодня у нас более 18 тысяч гектаров виноградников», – рассказал Аксенов, добавив, что в Крыму готовы предоставить до 60 тысяч га земли под виноградники.

Улучшилась ситуация и с реальными доходами населения. Они выросли более чем на 13% по итогам прошлого года, показатель оказался самым высоким в России. При этом Аксенов признал, что зарплаты многих крымчан не дотягивают до среднего уровня. Общекрымский показатель составляет 26,3 тысячи рублей, регион в этом рейтинге занимает шестое место среди всех субъектов ЮФО. Ниже средняя зарплата только в Адыгее и Калмыкии.

Еще одна проблема – задолженность по зарплате. По итогам прошлого года она сократилась на треть, но сумма долга все еще огромна и превышает 55 миллионов рублей.

Кроме того, правительство продолжает работать над сокращением «теневой» занятости: «Выявлено более 15 тысяч неоформленных работников, на сегодняшний день работодатели заключили с ними трудовые договоры. Более 2 тысяч граждан оформили предпринимательство, а в бюджеты всех уровней поступило дополнительно более 60 миллионов рублей налогов», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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