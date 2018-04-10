ФСБ просит расширить зоны безопасности для предупреждения терактов на Крымском мосту

В ФСБ заявили о готовности отразить атаки украинских террористов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские спецслужбы контролируют обстановку в акватории Керченского пролива, а также в воздушном пространстве над ним и полностью подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств, в том числе, и со стороны украинских радикалов и националистов, вынашивающих диверсионные планы.

По словам главы ФСБ России Александра Бортникова, антитеррористическая защита Крымского моста является одним из приоритетов в совершенствовании государственной системы противодействия терроризму.

При этом Бортников отмечает, что до запуска моста должна быть обеспечена также и транспортная безопасность: «Сейчас в совершенствовании нуждается нормативная правовая база, регламентирующая вопросы установления зон безопасности объектов транспортной инфраструктуры», – заключил председатель Национального антитеррористического комитета.

Как сообщал «Новый День, украинские радикалы грозятся устроить теракты в день открытия Крымского моста. Правда, признают, что подобраться к Крыму тяжело.

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 10.04.18

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