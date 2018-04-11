Украинских пограничников могут приравнять к террористам: ФСБ вводит КТО в Азовском море

В Симферополе создан оперативный штаб для борьбы с терроризмом в Азово-Черноморском бассейне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его возглавляет начальник пограничного УФСБ России по Крыму Юрий Звирык.

«Несмотря на то, что оперативный штаб создан недавно, им уже проведено три командно-штабных учения, результаты которых продемонстрировали готовность указанных структур к борьбе с терроризмом на объектах морской экономической деятельности в Азово-Черноморском бассейне», – цитируют «РИА Новости» сообщение крымского пограничного управления ФСБ.

Штаб будет управлять контртеррористическими операциями и организовывать планирование применения сил и средств федеральных органов власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Как сообщал «Новый День», глава ФСБ Александр Бортников заявил, что антитеррористическая защита Крымского моста является одним из приоритетов в совершенствовании государственной системы противодействия терроризму.

Российские спецслужбы контролируют обстановку в акватории Керченского пролива и готовы отражать террористические посягательства, в том числе со стороны украинских радикалов. Которые, к слову, открыто заявили о своих планах устроить теракты в день открытия Крымского моста. Одновременно с этим Бортников попросил внести изменения в законодательство, которое позволит значительно расширить зоны ответственности ФСБ по охране водных объектов.

Кроме того, в Росрыболовстве, со ссылкой на пограничную службу, анонсировали дежурство сторожевого корабля в Азовском море. В ведомстве уверены, что присутствие там боевого корабля обеспечит безопасность крымских рыбаков и позволит не допустить еще одного похищения российского судна украинскими пограничниками: 25 марта ими был задержан сейнер «Норд». Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи, отконвоировали в порт Бердянска.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.04.18

Столица Крыма закрывает отопительный сезон. / В парламенте Украины готовят «охоту на ведьм». / НАТО не собирается менять статус Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»