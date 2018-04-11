Эксперт: Захваты российских судов возле Крыма – часть предвыборной кампании Порошенко

Украинские пограничники не остановятся на «Норде» и будут пробовать и дальше похищать российские суда в Азовском море. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин.

По его мнению, в этом есть личная заинтересованность президента «Незалежной» Петра Порошенко. Политолог считает, что Порошенко, провоцируя Россию, намерен заполучить поддержку украинцев на предстоящих президентских выборах, создавая себе образ сильного лидера страны.

«Это фактически его карта на удержание власти, поэтому он должен будет постоянно усиливать конфронтацию с Россией, поднимая градус. А тем более, появляется все больше возможностей для этого – армия Украины усиливается, военно-морские силы увеличиваются, поддержка натовских кораблей. Это соответствующая военная политика. И это поднимает ставки Порошенко внутри страны, и показывает слабость Путина», – цитируют Соскина украинские СМИ.

В представлении эксперта, теперь украинские пограничники будут регулярно задерживать российские суда – как в Азовском, так и в Черном море, находясь под прикрытием США: «Американские корабли вошли в Черное море, теперь они там постоянно. И они в любой момент могут обеспечить поддержку украинским военно-морским силам», – уверен Соскин.

Тем не менее, эксперт не сомневается, что Россия будет готова отразить агрессию украинской стороны, используя силовые методы. По мнению Соскина, в Киеве предусмотрели этот вариант, и в случае если российские силовики начнут активно защищать моряков, власти «Незалежной» тут же призовут на помощь международную общественность.

«Это, конечно, провокация, чтобы подтолкнуть Россию к ответному удару, и тогда санкции в разы возрастут. Например, после этого будет заявлено, что нужно немедленно блокировать участие России в Совете безопасности ООН и отключить российскую денежную банковскую систему от SWIFT. Порошенко играет в свою игру», – заключил политолог.

Как уже сообщал «Новый День», в Симферополе создан оперативный штаб для борьбы с терроризмом в Азово-Черноморском бассейне. Он будет управлять контртеррористическими операциями и организовывать планирование применения сил и средств федеральных органов власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.04.18

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