Украинских рыбаков пугают повальными арестами в Азовском море

Украинские власти запугали своих рыбаков «симметричными действиями со стороны ФСБ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона после угона российского рыболовецкого судна «Норд» распространила информацию об активизации кораблей береговой охраны пограничного управления ФСБ и Черноморского флота в акватории Азовского моря.

Так, по версии разведки штаба так называемой Антитеррористической операции, которую Киев проводит на юго-востоке «Незалежной», российская сторона может перенять украинский пиратский опыт: «Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовецкого судна «Норд», – сообщили в пресс-службе штаба АТО.

Одновременно, по сообщениям украинских СМИ, администрациями Херсонской и Запорожской областей распространяется официальная информация о якобы грозящей местным рыбакам опасности со стороны российских пограничников и военных.

Напомним, сейнер «Норд» был задержан 25 марта. Судно вместе с экипажем – десятью жителями Керчи, отконвоировали в порт Бердянска.

Херсонский городской суд арестовал капитана сейнера Владимира Горбенко до 31 мая, но за него был внесен залог в 35,2 тысячи гривен (78 тысяч рублей). Ему также было предъявлено обвинение в незаконной ловле рыбы. Капитану запретили посещать Крым и обязали являться к следователю по первому требованию. Сейчас он живет у родственников в Мелитополе.

Остальные члены экипажа несколько раз пыталась покинуть территорию Украины, но пограничники не выпустили их под предлогом отсутствия документов: у рыбаков требуют украинские паспорта.

В министерстве иностранных дел России украинских пограничников, угнавших рыболовецкое судно «Норд», сравнили с сомалийскими пиратами.

Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.04.18

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